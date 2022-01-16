Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Antalya'da, kış mevsimi olmasına rağmen güneşli havayı değerlendirmek isteyenler dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

Havanın 11, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

Bazı kent sakinleri ve turistler güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı. Çok sayıda kişinin de sahilde balık tuttuğu görüldü.

Deniz kenarındaki parklar ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı.