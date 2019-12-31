Güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi - Son Dakika

Güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi

6 saat önce

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, yılın son günü güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, yılın son günü güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, parkları doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, bir süre güneşlendi. Bir turistin "Noel baba" şapkasıyla denize girmesi dikkati çekti.

Bazı vatandaşlar Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yaptı, bazıları ise balık tutmaya çalıştı.

Hayvanlarıyla sahillere gelen vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi

Türkiye, Antalya, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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