Güneşli havayı gören Eskişehirliler parklara akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güneşli havayı gören Eskişehirliler parklara akın etti - Son Dakika

Güneşli havayı gören Eskişehirliler parklara akın etti

6 saat önce

Baharın gelmesiyle hava sıcaklıkları yükselirken, Eskişehirliler soluğu park ve açık alanlarda aldı.

Güneşli havayı gören Eskişehirliler parklara akın etti, System.String[]

Baharın gelmesiyle hava sıcaklıkları yükselirken, Eskişehirliler soluğu park ve açık alanlarda aldı.


İlkbahar mevsiminin başlangıcıyla birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Hafta sonunda güneşli bir havaya uyanan Eskişehirliler, soluğu ağaçlık alanlar ve parklarda aldı. Aileler ve gençler güneşli havanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise parklarda yürüyüş yapıp evcil hayvanlarını gezdirdi. Antrenman yapmak için Kanlıkavak Parkı'na giden akrobasi ekibi ise güzel görüntüler oluşturdu.


Hafta sonunu güneşli geçiren Eskişehir'de hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta içi ise beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının ise Pazartesi 6, Salı 6, Çarşamba 7, Perşembe 9 ve Cuma günü 14 derece olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
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