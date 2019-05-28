Güneşli havayı kitap okuyarak değerlendirdiler

Ardahan'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce öğrenci açık alanda kitap okudu.

Ardahan'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce öğrenci açık alanda kitap okudu.

"Ardahan okuyor projesi" kapsamında Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler çimenlerin üzerinde kitap okumanın keyfini yaşadı.

Öğrencilerle kitap okuyan Vali Mustafa Masatlı da Ardahan'da 174 kurumdaki 19 bin 200 öğrenciye yönelik söz konusu kampanyası sürdürdüklerini söyledi.

Kentteki 19 bin 200 öğrencinin her gün bir saatini kitap okumaya ayırdığını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu projedeki temel amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak ve kötü alışkanlıklara yönelmemelerini sağlamak. Gençler ve çocuklarımıza özellikle okuma alışkanlıklarını devam ettirmek istiyoruz. Bunun sürdürülebilir bir şekilde hayatlarının diğer bölümlerine da aktarmalarını amaçlamaktayız. Söz konusu proje ile öğrencilerimize çok güzel alışkanlık kazandırmış olacağız."

Masatlı, projede kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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