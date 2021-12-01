Güneşli Muhtarı Erdal Terim, "MASKİ İle Güneşli'ye Güneş Doğuyor - Son Dakika

Mahalle muhtarı Erdal Terim, "Yapılan yatırımlar ve hizmetler ile Güneşli'ye adeta güneş doğuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmaları ile temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Gördes ilçesine bağlı Güneşli mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağındaki zararlı maddeler uzaklaştırılırken, oluşabilecek taşkınlara karşı da önlem alındı. Dere yatağının hanelere yakın olması nedeniyle yapılan temizlik vatandaşların da takdirini topladı.

Güneşli MASKİ ile yeniden doğuyor

Güneşli mahalle muhtarı Erdal Terim,"Güneşli mahallemiz altyapı, üstyapı ve diğer hizmetler ile adeta yeniden doğuyor. Vatandaşlarımız da yatırımlardan ve hizmetlerden çok memnun. MASKİ ile Güneşli'ye Güneş doğuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile gurur duyuyoruz.Emek verenlerden Allah razı olsun" dedi.