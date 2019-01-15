Son Dakika Haberleri: Güneşte 800 milyon dolarlık yatırım beklentisi

Güneşte 800 milyon dolarlık yatırım beklentisi

1 saat önce

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaleli, "Geçen yıl, Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün olgunluk çağına erişmeye başladığı yıl oldu.

Güneşte 800 milyon dolarlık yatırım beklentisi, System.String[]
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaleli, "Geçen yıl, Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün olgunluk çağına erişmeye başladığı yıl oldu. Önemli sayıda yerli üreticimiz oldu, sanayi anlamında gelişiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:04 

Türkiye, Ekonomi
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