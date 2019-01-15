Güneşte 800 milyon dolarlık yatırım beklentisi
1 saat önce
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaleli, "Geçen yıl, Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün olgunluk çağına erişmeye başladığı yıl oldu.
GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaleli, "Geçen yıl, Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün olgunluk çağına erişmeye başladığı yıl oldu. Önemli sayıda yerli üreticimiz oldu, sanayi anlamında gelişiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:04
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