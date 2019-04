Güneşte "Mini Yeka" İhalelerinin Bu Yıl Yapılması Bekleniyor

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları-3 (YEKA-3) kapsamında 35-40 ilde, kapasiteleri 10 ila 50 megavat arasında değişen proje ihalelerinin bu yıl yapılmasını beklediklerini belirterek, "Üçüncü çeyreğe sarkmayacağını düşünüyoruz. Bu şekilde küçük kapasiteleri yatırımcılar kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirebilirler." dedi.Kaleli, 12. Uluslararası Güneş Enerji ve Teknolojileri Fuarı Solarex kapsamında GÜNDER, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) tarafından düzenlenen oturumda konuştu.Lisanssız Elektrik Yönetmeliği Taslağı'nın geçen hafta itibarıyla onaylandığını ve bir hafta içinde yayımlanmasını beklediklerini söyleyen Kaleli, taslağa, jeotermal, biyokütle ve biyogaz tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisinden karşılayabilmeleri için bir madde eklendiğini, bu maddenin söz konusu tesisler için çok olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.Kaleli, taslakta lisanssız güneş enerjisinde bir megavatlık limitin yükseltilmesi ve aylık mahsuplaşmanın önünün açıldığını bildirdi.Rüzgar ve güneş enerjisinde hibritleşmenin de önünün açılmasını beklediklerini dile getiren Kaleli, "Her iki megavat rüzgara bir megavat güneş kapasitesi olacak şekilde hibritleşme sağlanabilir. Rüzgar santrallerinin yanına bu şekilde kurulumlar yapılabilir." diye konuştu.Kaleli, daha önceden çağrı mektupları verilmiş fakat süreleri dolan bin 500 megavatlık lisanssız güneş enerjisi santralleri için de resen süre uzatımı yapılmasını istediklerini, bu projelerin sürelerinin 31 Aralık 2020'nin sonuna kadar uzatılması durumunda söz konusu kapasitenin büyük bölümünün hayata geçirilebileceğini ifade etti.Bir yıl içinde güneş enerjisi sektöründe az da olsa daralma yaşanabileceğine dikkati çeken Kaleli, "Elimizde mevcut çağrı mektupları var. O yüzden bu projelerin bir şekilde hızlandırılması gerekiyor. Bu kapasiteleri her ne şekilde olursa olsun açmak ve değerlendirmek zorundayız." dedi.Mini YEKA ile ilgili gelişmelere de değinen Kaleli, şunları söyledi:"YEKA-1 bin megavat olarak yapıldı, YEKA-2 iptal edildi. Şimdi YEKA-3 kapsamındaki proje kapasiteleri daha küçük miktarlarda olacak. Türkiye'nin en doğusundan batısına 35-40 ilde, kapasiteleri 10 ila 50 megavat arasında değişecek kurulumlar için ihalelerin bu yıl içinde yapılmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyreğe sarkmayacağını düşünüyoruz. Bu şekilde küçük kapasiteleri yatırımcılar kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirebilirler. YEKA-3 kapsamında her yatırımcı kendi arazisini bulacak ve diğer süreçlerini tamamlayacak. Bu süreçler zaman aldığı için projelerin tamamlanması 1,5-2 yıl sürerek 2021'i bulabilir."- "Güneş sektörü süreklilik arz etmeli"GÜYAD Başkan Yardımcısı Birol Ergüven de güneşten elektrik üretmenin artık daha az maliyetli hale geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin şu anda elektrikte kapasite fazlası olmasına rağmen güneşte yatırımlara devam etmesi gerektiğini dile getirdi.Bu yatırımların kesilmesi halinde elde edilen kazanımların kaybedileceğini söyleyen Ergüven, "Tekrar yatırımlara başladığımızda bu kadar insan ve tecrübeyi toplamak kolay değil. O yüzden süreklilik arz eden bir güneş enerjisi sektörü olması gerektiğini düşünüyorum. Bu iş sadece büyük şirketlerin işi olamaz. Herkesin bu sektörde yapacağı bir iş var." diye konuştu.Ergüven, güneş enerjisinin ekonomik gerçeklere uygun olduğu için kendini ispatladığını ve Türk yatırımcıların edindikleri tecrübelerle yakın coğrafyadaki diğer ülkelerde önemli işler yapabileceğini kaydetti.