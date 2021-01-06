Güneşte mini YEKA yarışmaları için başvurular 2 ay içinde alınacak - Son Dakika

Güneşte mini YEKA yarışmaları için başvurular 2 ay içinde alınacak

06.01.2021 12:31
Güneşte mini YEKA yarışmaları için başvurular 2 ay içinde alınacak, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl gerçekleştirilecek Mini YEKA-GES yarışmalarıyla güneşte yakalanan ivmenin yukarılara çekileceğini belirterek, "36 ilimizde toplam 1000 megavatlık 74 yarışma için başvuruları iki ay içerisinde alacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl gerçekleştirilecek Mini YEKA-GES yarışmalarıyla güneşte yakalanan ivmenin yukarılara çekileceğini belirterek, "36 ilimizde toplam 1000 megavatlık 74 yarışma için başvuruları iki ay içerisinde alacağız. Mini YEKA-GES yarışmalarımız özellikle güneş enerjisi yatırımlarının tabana yayılması açısından oldukça önemli." dedi.

Dönmez, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneğinin düzenlediği Güneş Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Yenilenebilir enerjinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından güçlenerek çıkan sektörlerden biri olduğunu belirten Dönmez, "Küresel durgunluğa rağmen yenilenebilir enerji sektörüne yapılan yatırımlar durmadı. 2020'nin ocak-ekim döneminde küresel ölçekte bir önceki yıla göre yüzde 15 daha fazla yenilebilir enerji ihalesi tamamlandı. Hatta Ekim 2020'de dünya borsalarındaki güneş enerjisi şirketlerinin piyasa değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre 2 kat arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı son rapora göre güneşin gelecek dönemde üretimde daha fazla söz sahibi olacağını, maliyetlerin de düşmeye devam edeceğini söyledi.

Güneş enerjisi sektörünün Türkiye'de 10 yıllık geçmişi olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"2014'te 40 megavat olan güneş kurulu gücü bugün 6 bin 630 megavata ulaştı. Güneş kurulu gücümüzü 3 yıl içerisinde neredeyse 2 kat artırdık. Güneş enerjisi kurulu gücü bakımından dünyada 13., Avrupa'da 7. sıradayız. Toplam kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 7'ye yaklaştı. Elektrik üretimimizde güneşin payı ise yüzde 4 seviyelerinde. 24 saatlik zaman dilimi olarak düşündüğümüzde günlük tüketimimizin ortalama 0,7 saati güneş enerjisinden karşılıyoruz."

Türkiye'nin elektrik üretiminde güneşin payını 2030'larda 3 kat artırma hedefi olduğunu açıklayan Dönmez, güneş enerjisindeki maliyetler düştükçe bu oranın daha da yukarılara çıkacağını belirtti.

Dönmez, bu yıl gerçekleştirilecek Mini YEKA-GES yarışmalarıyla güneşte yakalanan ivmenin yukarılara çekileceğini vurgulayarak, "36 ilimizde toplam 1000 megavatlık 74 yarışma için başvuruları iki ay içerisinde alacağız. Mini YEKA-GES yarışmalarımız özellikle güneş enerjisi yatırımlarının tabana yayılması açısından oldukça önemli. Yatırım kültürü ve yatırımcı profilinin değişmesinde önemli bir etken olacak. Bu yarışmalarla bir nevi enerji KOBİ'leri ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Çatıda 458 megavat kurulu güce ulaşıldı

Geçen yıl sonu itibarıyla 458 megavat çatı GES kurulu gücüne ulaşıldığına değinen Dönmez, toplamda 3 bin 490 megavat kurulu güce sahip 9 bin 178 çatı GES başvurusunun bulunduğunu kaydetti.

Dönmez, güneş enerjisinin Türkiye'de gelişme dönemine girildiğini belirterek, güneş enerjisi teknolojisinin yerlileştirilerek yerli üretimin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Depolama ve pil teknolojilerinin de önemine dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Bugün elektrikli otomobiller yüzyıllardır kullanılan benzinli ve dizel otomobillerin yerini almaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla benzin ve dizel motorlarda verimlilik, kapasite, hibrit gibi yeni teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Benzer bir durum aslında enerji sektörümüzde de yaşanıyor. Bugün pek çok petrol ve doğal gaz şirketi artık yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya başladı. 2025'e kadar büyük petrol ve gaz şirketlerinin yenilenebilir enerji yatırımlarını 10 kat artırması bekleniyor. Bu alanda ciddi bir yatırım, ciddi bir teknoloji geliştirme gayreti mevcut."

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide attığı adımları artıracağını vurgulayarak, 2020'nin bu anlamda oldukça iyi geçtiğini dile getirdi.

Bu yıl ve sonrasında da bu başarı trendini devam ettirmek istediklerinin aktaran Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücümüzün yüzde 98'ini yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilirin payı yüzde 51,7 seviyesine yükseldi. Enerji dönüşümünü yeni dönemde ekonomik kalkınma stratejilerinin bir parçası olarak görüyoruz. Ekonomik durgunluğu hareketlendirecek, piyasaları yeniden canlandıracak önemli bir argüman olarak değerlendiriyoruz. Bu dönüşümün temelinde enerjinin sürdürülebilir, çevreci, uygun maliyetli ve ulaşılabilir olması en temel amacımız."

Yenilenebilir Enerji, Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneşte mini YEKA yarışmaları için başvurular 2 ay içinde alınacak - Son Dakika Ekonomi


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