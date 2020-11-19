Güneşten aldıkları güçle ülke ekonomisine değer katıyorlar - Son Dakika

Güneşten aldıkları güçle ülke ekonomisine değer katıyorlar

19.11.2020 11:01
Güneşten aldıkları güçle ülke ekonomisine değer katıyorlar, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren güneş paneli fabrikasında üretilen ürünler, Avrupa'da konutların ve sanayi tesislerinin çatılarında kullanılıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren güneş paneli fabrikasında üretilen ürünler, Avrupa'da konutların ve sanayi tesislerinin çatılarında kullanılıyor.

Sektördeki faaliyetlerine 2009 yılında Doğu Avrupa'daki güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları ve mühendislik hizmetleriyle başlayan Smart Energy, 2017'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) 23 bin 500 metrekarelik kapalı alanda hayata geçirdiği fabrikayla panel üretimine adım attı.

Toplam 420 megavatla başladığı üretim kapasitesini bugün 1000 megavata çıkarmayı başaran firmanın yeni nesil güneş panelleri Almanya, İspanya, İtalya, Ukrayna ve Avusturya'ya ihraç ediliyor.

Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş enerjisi sektörüne 2009'da Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan gibi Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri yatırımlarla giriş yaptıklarını ve şu anda bu ülkelerde kurulu güneş enerjisi santralleri (GES) bulunduğunu söyledi.

Yollarına GES yatırımcısı ve mühendislik hizmeti veren bir şirket olarak devam ettiklerini belirten Demirdağ, Türkiye'de başlatılan yerli ve milli üretim hamlesine destek olmak için 2017'de Gebze'de panel üretimine başladıklarını dile getirdi.

???????Demirdağ, projenin yıllık 420 megavatlık kapasiteyle hayata geçirildiğini belirterek, "Teknolojinin en son geldiği noktada 'yarım hücre' dediğimiz küçük boyutlu hücrelerin dizilimiyle oluşturulan 144 hücreli, çift taraflı paneller üretiyoruz. Aynı zamanda mühendislik tarafımız olduğu için onları güneşi takip eden sistemlerle bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

Gebze'deki fabrikayı açtıklarında kendilerine 2018, 2019 ve 2020 için hedefler koyduklarını söyleyen Demirdağ, "1000 megavatlık kapasiteyle dünya çapında saygı duyulan bir üretici olmak, standartların üzerinde üretim yapabilecek bir tesis haline gelme hedefimiz vardı. Gururla söyleyebilirim ki şu anda dünya standartlarının üzerinde kaliteye sahip ürün üretiyoruz." dedi.

"Yerlileşme yüzde 50'yi geçti"

Bundan sonraki süreçte güneş panelinde ihtiyaç duyulan ana girdilerden olan hücrenin yerlileşmesini hedeflediklerini dile getiren Demirdağ, şöyle devam etti:

"Panel üretiminde yerlileşme devam ediyor, yüzde 50'yi geçti. 10 sene önce baktığımızda güneş hücresinin panelin içindeki maliyeti yüzde 80-90 seviyesindeydi. Geldiğimiz noktada güneş hücresinin maliyeti panel üretiminde yüzde 50'nin altına düştü. Böyle devam ettiğinde zaten doğal bir yerlileşme oluyor. Hem hücrenin yerlileşmesi hem de hücrelerin ucuzlamasıyla bu oran artacaktır."

Demirdağ, üretime 100 kişilik istihdamla başladıklarını ve bu sayıyı her yıl artırdıklarını belirterek, "Şu anda şirketimizde 500'ün üzerinde personel çalışıyor. Fabrikamızda 400 civarında çalışanımız var. Bunun yaklaşık yüzde 50'si kadın çalışan. Yaş ortalamamız da 34 civarında. Hem kadın hem de genç istihdamına cevap verebilen bir fabrika burası. Ağır değil, hassas bir iş olduğu için kadınlar bize daha çok destek oluyor. Şu anda 1000 megavat kapasiteye ulaştık devam ediyoruz." diye konuştu.

"Gelişmiş ülkelerde çatılarda panellerimiz var"

Türkiye'nin daha önce güneş panellerinin tamamını ithal ettiğine dikkati çeken Demirdağ, şunları kaydetti:

"Bizim birincil hedefimiz ithalatı azaltmak. Bazı satışlar ihraç sayılan satışlardır. Türkiye'de üretilmeyen bir ürünün üretilmesi ve teşvik kapsamındaki yatırımlarda kullanılması da ihraç sayılıyor. O açıdan bakıldığında bizim satışlarımızın yüzde 70'i ihraç sayılan satış. Dolayısıyla ithalatı engelleyen bir iş yapıyoruz, daha önce Türkiye'de üretilmeyen bir ürünü üretiyoruz ve bir sektör oluşturuyoruz. Bugüne kadar yüzlerce megavat santral kurduk, yüzlerce megavat paneli Anadolu'nun birçok yerinde hayata geçirdik. Sadece Türkiye'de değil Almanya ve Avusturya gibi gelişmiş ülkelerde çatılarda panellerimiz var. Birçok ülkeye ihracat yaptık."

Demirdağ, bu sektörde Çin'in en büyük rakip olduğunu, bu ülkenin Avrupa'daki neredeyse bütün üreticileri batırdığını ifade ederek, böyle bir ülkeyle ihracat anlamında mücadele etmenin çok zor olduğunu söyledi.

Gebze'deki fabrikada her gün yaklaşık 110 bin dolarlık doğal gaz ithalatını engelleyecek ürün ürettiklerini ve her gün Anadolu'ya yaklaşık 50 bin ağaç kadar karbon emisyonuna engel olacak ürün gönderdiklerini belirten Demirdağ, "Artık mini GES'ler ucuz ve çok hızlı bir şekilde kendini geri ödüyor. Belki 6 yılda kendini geri ödeyebilen bir yatırımdan bahsediyoruz ama 6 yıl değil 16 yıl da olsa yapılması gerekiyor." dedi.

Almanya, Kocaeli, Türkiye, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneşten aldıkları güçle ülke ekonomisine değer katıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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