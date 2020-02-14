Güneşten etkilenen sürücü önce çöp konteynerine sonrada tıra çarptı - Son Dakika
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Güneşten etkilenen sürücü önce çöp konteynerine sonrada tıra çarptı

6 saat önce

Aksaray'da seyir halindeyken güneşten etkilenerek direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce çöp konteynerine, sonrada park halindeki tıra arkadan çarptı.

Güneşten etkilenen sürücü önce çöp konteynerine sonrada tıra çarptı, System.String[]

Aksaray'da seyir halindeyken güneşten etkilenerek direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce çöp konteynerine, sonrada park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı.


Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5043 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay K. (37) idaresindeki 68 AAN 040 plakalı otomobil, sürücüsünün güneş ışığından etkilenmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce çöp konteynerine sonra da park halindeki 68 AAY 954 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.M.K. (8) başını ön cama çarparak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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