Güneştepe planlı yapılaşma ile gelişiyor - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Güneştepe Mahallesi'nde yeni imara açılan yolların asfaltlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi'nin gelişim bölgelerinden olan Güneştepe Mahallesi, yürütülen çalışmalar ile büyük bir değişim göstererek güzelleşmeye devam ediyor. Planlı yapılaşmanın ve modern gelişimin en güzel örneği olan bölgede çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, imar planına göre belirlenen yerlerde yeni imar yolları açtı. Belediye ekipleri, imara açılan ve altyapısı tamamlanan yolların asfaltlanması için çalışma başlattı. Şehit Semih Şahin Sokak, 423. Sokak, Zara Sokak, 229. Sokak, Şengül Sokak, Emir Sokak, Su Sokak, Yeditepe Sokak, 235. Sokak ve 715. Sokak'ta başlatılan çalışmalar ile yeni açılan yollar sıcak asfalt ile kaplandı. Toplam 1 kilometre uzunluğundaki yolların asfaltlanması için bin 500 ton asfalt kullanıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Güneştepe, Osmangazi'nin yeni gelişen bölgesi. Bölgenin gelişimine katkı sağlamak için spor tesisleri, pazar alanı projeleri, parklar ve yeni imar yolları gibi hem bölgeye hem de Bursa'ya katkı sağlayacak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hızla gelişen bu bölgemizde yeni imara açtığımız yollarda asfaltlama çalışması başlattık. Bölgedeki kaldırım, tretuvar ve parke taşı döşeme çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla modern Güneştepe'yi ortaya çıkıyoruz" dedi. - BURSA