Güneştepe sokakları asfaltlandı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, yatırımlarıyla büyük bir değişim ve gelişim yaşattığı Güneştepe Mahallesi'nde başlattığı asfalt çalışması ile mahallenin sokaklarını yeniledi.

Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, Güneştepe Mahallesi'nde yaptığı asfaltlama çalışmaları ile bölgeyi güzelleştirmeye devam ediyor. Planlı yapılaşmanın ve modern gelişimin en güzel örneği olan Güneştepe'de çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yerlice Sokak ve 1. Depo Sokak'ta asfalt kaplama yaptı. Mahalle sakinleri, ulaşım sıkıntılarının Osmangazi Belediyesi tarafından süratle çözüldüğüne dikkat çekerek, hizmetlerinden ve çalışmalarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ettiler.

Mustafa Dündar, ulaşım alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Güneştepe, Osmangazi'nin yeni gelişen bölgesi. Hızla gelişen bu bölgemizde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması başlattık. Bölgedeki kaldırım, tretuvar ve parke taşı döşeme çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla modern Güneştepe'yi ortaya çıkıyoruz" dedi. - BURSA