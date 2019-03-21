Güney Adana Kalkınma Programı'na Ödül

Güney Adana Kalkınma Programı, İçişleri Bakanlığınca düzenlenen ve 81 ilden 1102 projenin katıldığı "Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması"nda "Vatandaş Odaklı" kategoride ödüle layık görüldü.

Güney Adana Kalkınma Programı, İçişleri Bakanlığınca düzenlenen ve 81 ilden 1102 projenin katıldığı "Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması"nda "Vatandaş Odaklı" kategoride ödüle layık görüldü.



Ankara'da düzenlenen ödül töreninde Vali Mahmut Demirtaş, ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.



Ödül töreninde bir konuşma yapan Bakan Soylu, şehirlerin kalkınması için yerel yönetimlerin çalışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.



Bakan Soylu, konuşmasının ardından 81 ilden 1102 projenin katıldığı yarışmada 51 proje sahibine ödül verdi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş da ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Vatandaş Odaklı" kategoride ödüle layık görülen Güney Adana Kalkınma Programı ile geliştirdikleri onlarca proje ve destekleyici alt faaliyetler ile eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal uyuma kadar farklı çalışma alanlarında vatandaşların hayatlarına dokunarak kültürel bir kentsel dönüşüm hareketi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Çukurova'nın gözbebeği Adana'yı tarihi ve doğal güzellikleriyle stratejik konumunun sunduğu avantajlarla her anlamda yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Vali Demirtaş, aldıkları bu ödülün yapacakları işlerde kendilerini daha da yüreklendirdiğini ifade etti.



Güney Adana Kalkınma Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutladığını belirten Demirtaş, kendilerini ödüle layık gören İçişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek Süleyman Soylu'ya da saygılar sunduğunu kaydetti. - ADANA

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