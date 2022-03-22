Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti, son dönemde Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede görülen düşük vaka sayıları nedeniyle bugünden itibaren açık havada maske takmanın artık zorunlu olmayacağını duyurdu.

Ramaphosa, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini söyledi.

Buna göre kapalı alanlarda maksimum kişi kapasitesi 1000 kişiyle sınırlandırılırken, açık havada bu sınır 2 bin kişi olarak belirlendi.

Ülkeye girişlerde PCR testi ve aşı sertifikası gösterme zorunluluğu devam ediyor

Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika'yı ziyaret eden kişilerden aşı ve PCR testi istenmeye devam edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 566 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.