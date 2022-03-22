Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı

22.03.2022 21:34
Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti, son dönemde Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, son dönemde Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede görülen düşük vaka sayıları nedeniyle bugünden itibaren açık havada maske takmanın artık zorunlu olmayacağını duyurdu.

Ramaphosa, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini söyledi.

Buna göre kapalı alanlarda maksimum kişi kapasitesi 1000 kişiyle sınırlandırılırken, açık havada bu sınır 2 bin kişi olarak belirlendi.

Ülkeye girişlerde PCR testi ve aşı sertifikası gösterme zorunluluğu devam ediyor

Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika'yı ziyaret eden kişilerden aşı ve PCR testi istenmeye devam edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 566 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Macron, Korsika Adası'nda olası şiddet olaylarına karşı sükunet çağrısı yaptı Macron, Korsika Adası'nda olası şiddet olaylarına karşı sükunet çağrısı yaptı Kongo'da isyancılar kaçırdıkları 8 barış elçisinden birini serbest bıraktı Kongo'da isyancılar kaçırdıkları 8 barış elçisinden birini serbest bıraktı

cumhurbaşkanı, Güney Afrika, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 21:49:34. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement