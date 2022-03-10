Güney Afrika: Afrika ülkeleri ortak para birimine geçmeli - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Afrika içi ticareti artırmak için kıtada tek bir Afrika ortak para biriminin kullanılmasına tam destek verdiği bildirildi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Ulusal Meclis'e hitaben, kıtada uzun vadeli refah ve ekonomik entegrasyon için, Afrika Birliği'nin finansal kurumları tarafından desteklenecek ortak bir para birimi kullanımına geçilmesi fikrini desteklediklerini açıkladı.

Pandor, Afrika Merkez Bankası (ACB), Afrika Yatırım Bankası (AIB) ve Afrika Para Enstitüsünün (AMI) kurulmasının, bu ortak para biriminin kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Güney Afrika'nın bu konuda Afrika Birliği ülkelerini teşvik etmek için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Pandor, ayrıca Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) da ortak bir merkez bankası ve para birimi oluşturulmasını hedeflediğini aktardı.