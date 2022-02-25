Güney Afrika, BM'yi Rusya-Ukrayna krizinde ara buluculuğa davet etti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletler'i (BM), Rusya- Ukrayna krizinde ara buluculuk rolü üstlenmeye davet etti.

Ramaphosa yaptığı açıklamada, bu krizde diplomasinin başarısızlığa uğradığını, çatışmadan tek çıkış yolunun ara buluculuk olduğunu söyledi.

Çatışmaların durması için BM'yi ara buluculuk yapmaya çağıran Ramaphosa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu konuda acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

"Bu çatışmayı çözün ki savaş son bulsun" diyen Ramaphosa, çatışmanın sonlandırılması için ABD ve Rusya'nın bir araya gelmesi gerektiğini de vurguladı.

NATO yetkililerinin kendileriyle temasa geçmeye çalıştıklarını kaydeden Ramaphosa, bu konuda daha fazla ayrıntı vermedi.

Güney Afrika BRICS ortağı Rusya'yı Ukrayna'dan çekilmeye çağırdı

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, BRICS ortağı Rusya'yı Ukrayna'daki kuvvetlerini derhal geri çekmeye davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Afrika, Rusya'yı, tüm üye devletlere uluslararası anlaşmazlıklarını uluslararası barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye atmayacak şekilde barışçıl yollarla çözmelerini emreden Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca Ukrayna'daki kuvvetlerini derhal geri çekmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Çatışmanın tüm dünyayı etkilediğinin vurgulandığı açıklamada, bu çatışmaların devam etmesi durumunda dahi diplomasi kapısının asla kapanmaması gerektiği vurgulandı.

BRICS üyesi Güney Afrika, Rusya'nın kıtadaki önemli ortakları arasında yer alıyor.

İsmini Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizcedeki baş harflerinin birleştirilmesinden alan BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.