Son Dakika Haberleri: Güney Afrika Büyükelçisi Erzurum'da

Güney Afrika Büyükelçisi Erzurum'da

1 saat önce

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule İsaac Malefane, "Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak için eğitim alanındaki çalışmalara önem verilmesi gerekiyor.

Güney Afrika Büyükelçisi Erzurum'da, System.String[]
Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule İsaac Malefane, "Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak için eğitim alanındaki çalışmalara önem verilmesi gerekiyor." dedi.

Büyükelçi Malefane, beraberindeki heyetle çeşitli konularda iş birliği yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Malefane, burada yaptığı açıklamada, Erzurum ve Atatürk Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Dünyanın geleceği için sağlam bir gençliğin yetiştirilmesinin önemine değinen Malefane, "Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak için eğitim alanındaki çalışmalara önem verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un kendine özgü bir şehir olduğunu vurgulayan Malefane, "Atatürk Üniversitesi gibi insanlığa ve barışa hizmet edecek vizyona sahip üniversitelerle her türlü iş birliğine destek olacağız. Ayrıca Büyükelçilik olarak üniversitenin düzenleyeceği etkinliklerine de iştirak edeceğiz." diye konuştu.

Rektörü Çomaklı da Türkiye'nin uluslararası yatırımlar için önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Üniversitenin güçlü alt yapıya sahip olduğunun altını çizen Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bünyemizde eğitim gören misafir öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Güney Afrika Cumhuriyetindeki önemli üniversitelerle ortak programlar üzerinden çeşitli projeler yapabiliriz."

Çomaklı ve Malefane, konuşmaların ardından birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Çomaklı, Erzurum, Türkiye, Güney Afrika, Güncel
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