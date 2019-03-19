Güney Afrika Büyükelçisi Erzurum'da

Güney Afrika
Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Pule İsaac Malefane, "Türkiye
ve Güney Afrika arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak için eğitim alanındaki çalışmalara önem verilmesi gerekiyor." dedi.
Büyükelçi Malefane, beraberindeki heyetle çeşitli konularda iş birliği yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
'yı makamında ziyaret etti.
Malefane, burada yaptığı açıklamada, Erzurum
ve Atatürk Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Dünyanın geleceği için sağlam bir gençliğin yetiştirilmesinin önemine değinen Malefane, "Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak için eğitim alanındaki çalışmalara önem verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Erzurum'un kendine özgü bir şehir olduğunu vurgulayan Malefane, "Atatürk Üniversitesi gibi insanlığa ve barışa hizmet edecek vizyona sahip üniversitelerle her türlü iş birliğine destek olacağız. Ayrıca Büyükelçilik
olarak üniversitenin düzenleyeceği etkinliklerine de iştirak edeceğiz." diye konuştu.
Rektörü Çomaklı da Türkiye'nin uluslararası yatırımlar için önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.
Üniversitenin güçlü alt yapıya sahip olduğunun altını çizen Çomaklı, şunları kaydetti:
"Bünyemizde eğitim gören misafir öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Güney Afrika Cumhuriyetindeki önemli üniversitelerle ortak programlar üzerinden çeşitli projeler yapabiliriz."
Çomaklı ve Malefane, konuşmaların ardından birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.