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Güney Afrika, Covid-19 vakalarında zirveye ulaştı - Son Dakika

Güney Afrika, Covid-19 vakalarında zirveye ulaştı

31.12.2021 11:43
Güney Afrika, Covid-19 vakalarında zirveye ulaştı

Güney Afrika'da, Covid-19 vakalarının zirveye ulaşmasının ardından yeniden düşüşe geçmesiyle sokağa çıkma yasağı ise kaldırıldı.

Güney Afrika'da, Covid-19 vakalarının zirveye ulaşmasının ardından yeniden düşüşe geçmesiyle sokağa çıkma yasağı ise kaldırıldı.

Güney Afrika' da Covid-19 vakalarında ciddi bir artışın yaşanmasının ardından ülkede önlemler sıkılaştırılmış ve geçen yıldan bu yana gece sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Ülkede Covid-19 vakalarında zirveye ulaşıldığı ve geçen haftadan itibaren ise vakalarda düşüş yaşandığı bildirildi. Aşı ve maske kurallarının devam ettiği ülkede, Güney Afrikalı yetkililer Omicron mutasyonunun bulaşma riskinin daha fazla olduğunu ancak hastaneye yatışlarda ise azalma olduğunu açıkladı. Güney Afrika'da düzenlenen kabine toplantısının ardından, vaka ve hastaneye yatışlarda ciddi bir düşüş yaşandığı belirtilerek bir haftada 127 bin 753 olan vaka sayısının 89 bin 781'e düştüğünü kaydedildi. Yetkililer, hasta yatışı için ise hastanelerinin kapasitelerinin olduğunu da belirtti.

Güney Afrika'da salgının başından bu yana 3.5 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken 90 binden fazla ise ölüm kaydedilmişti.

(İHA)

Güney Afrika, Covid-19 vakalarında zirveye ulaştı
Güney Afrika, Covid-19 vakalarında zirveye ulaştı
Güney Afrika, Covid-19 vakalarında zirveye ulaştı

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Sokağa Çıkma Yasağı, Güney Afrika, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Afrika, Covid-19 vakalarında zirveye ulaştı - Son Dakika


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