Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Esvatini'deki olaylar için Kral 3. Mswati'yle görüştü - Son Dakika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Esvatini Krallığı'nda yaşanan toplumsal şiddet olaylarıyla ilgili Kral 3. Mswati'yle görüştü.

Ramaphosa, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Savunma, Politika ve Güvenlik İş Birliği Organı Başkanı sıfatıyla Esvatini'yi ziyaret etti.

Ramaphosa, ziyaret kapsamında ülkede yaşanan krizi görüşmek için Kral 3. Mswati'yle bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında, SADC Sekreterliğinin, ülkede kurulması planlanan ulusal diyalog forumu için görev tanımları hazırlamak üzere Eswatini Hükümeti ile yakın bir şekilde çalışması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Esvatini'deki tüm paydaşlar, ulusal diyalog sürecini başlatmak ve yaşanan şiddet olaylarını sona erdirmek için birlikte çalışmaya davet edildi.

Monarşi karşıtları ulusal diyalog çağrısını reddediyor

Esvatini'de monarşi karşıtı çeşitli grupların demokrasi yanlısı koalisyonu olan Svaziland Birleşik Demokratik Cephesi'nden (SUDF) yapılan açıklamada ise SADC ve hükümetin ulusal diyalog çağrısı reddedilerek Kral 3. Mswati'ye karşı mücadelenin "yoğunlaştırılması" gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, ulusal diyaloğun Esvatini halkı için çözüm sağlayamayacağı vurgulanarak "Hepimiz SADC'nin her zaman Kral Mswati'nin senaryosunu okuyacağını biliyoruz. Esvatini'ye ilişkin çözümler halkın kendisinden gelmelidir. Halk ise net bir şekilde demokrasi istiyor." ifadeleri kullanıldı.

Afrika'nın son mutlak monarşisi Esvatini Krallığı'nda, Kral 3. Mswati karşıtı olaylar haziran ayından bu yana devam ediyor.

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu bugüne dek 27 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce protestocu yaralandı.