Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Prens Misizulu'yu, Zulu halkının yeni kralı olarak tanıdı - Son Dakika
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Prens Misizulu'yu, Zulu halkının yeni kralı olarak tanıdı

17.03.2022 19:27
Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Prens Misizulu'yu, Zulu halkının yeni kralı olarak tanıdı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, geçen yıl vefat eden Zulu kralı Zwelithini'nin oğlu Prens Misizulu, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından Zuluların yeni kralı olarak tanındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, geçen yıl vefat eden Zulu kralı Zwelithini'nin oğlu Prens Misizulu, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından Zuluların yeni kralı olarak tanındı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yasalara ve kraliyet ailesinin başvurularına dayanarak, Prens Misizulu'yu yeni Zulu kralı olarak tanıdıklarını açıkladı.

Yeni kral Misuzulu'nun "tahta çıkışının", Zulu halkının gururlu ve seçkin tarihi için büyük önem taşıdığını söyleyen Ramaphosa, "Majesteleri, halkının refahı ve güvenliği için büyük bir cesaret ve kararlılıkla savaşan saygın hükümdarların halefidir." dedi.

Zulu halkı halihazırda Güney Afrika'daki en büyük etnik grubu oluşturuyor.

Simgesel ve törensel bir makam olan Zulu tahtında oturan kralın ise herhangi bir resmi yetkisi bulunmuyor.

Kral Misizulu

Misizulu, Kral Zwelithi ile Kraliçe Dlamini'nin ilk erkek çocuğu olarak, 1974 yılında Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde dünyaya geldi.

Babasının Mart 2021'de bilinmeyen bir nedenden vefat etmesinin ardından, kral naibi olan annesi tarafından yeni Zulu kralı ilan edildi.

Misizulu'nun kral ilan edilmesi, Zulu kraliyet ailesi içerisinde tartışmalara neden oldu ve süreç mahkemeye taşındı.

Güney Afrika yasaları gereği Cumhurbaşkanının kendisini tanımasıyla birlikte, Misizulu resmi olarak Zuluların yeni kralı oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Prens Misizulu'yu, Zulu halkının yeni kralı olarak tanıdı - Son Dakika


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