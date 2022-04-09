Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

09.04.2022 04:17
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Başkanı Joe Biden'la, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ikili ekonomik ilişkiler ve iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliğine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Başkanı Joe Biden'la, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ikili ekonomik ilişkiler ve iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliğine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinde Başkan Biden ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ramaphosa, Biden ile yaptıkları görüşmede, ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme, ticareti güçlendirme, altyapı yatırımlarını artırma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında ortak çalışacak bir ekip kurma konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Biden ile Afrika kıtasındaki büyüme ve kalkınmanın desteklenmesi ihtiyacını da tartıştıklarını aktaran Ramaphosa, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin "Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin görüşlerimizi paylaştık ve Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ve diyalog gereği üzerinde uzlaştık." ifadesini kullandı.

-Güney Afrika, Rusya'nın BM İnsan Hakları Komisyonundan çıkarılmasına çekimser kalmıştı

Güney Afrika, 7 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Rusya'nın BM İnsan Hakları Komisyonu'ndan çıkarılması kararına çekimser olan 58 ülkeden biri olmuştu.

Pretorya yönetimi 2 Mart'tan bu yana BM'de alınan Rusya karşıtı diğer kararlarda da çekimser tavır takınmıştı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, gün içerisinde yaptığı açıklamada, bu zamana kadar güçlü ülkelerin "çatışma ve saldırganlık" politikalarına bulaşmamakta direndiklerini dile getirmişti.

Pandor, Ukrayna-Rusya savaşında sürdürülebilir çözümün, taraflardan birini tecrit ederek ya da diz çöktürerek sağlanamayacağını söylemişti.

İki lider arasındaki görüşme, Pretorya'dan gelen bu açıklamayı takip eden saatler içerisinde gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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