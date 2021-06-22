Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan, gelişmiş ülkelere "Afrika'ya daha fazla ekonomik destek" çağrısı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik toparlanmanın sağlanması amacıyla Afrika'ya daha fazla Uluslararası Para Fonu (IMF) rezervi tahsis edilmesi için gelişmiş ülkelere destek çağrısında bulundu.

Ramaphosa, Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, salgının Afrika ekonomilerine verdiği zararın giderilmesi için kıtaya ayrılan 33 milyar dolarlık fonun yetersiz olduğunu ifade etti.

Afrika'ya daha fazla IMF rezervi sağlanmasını isteyen Ramaphosa, gelişmiş ülkeleri, desteğe davet etti.

Ramaphosa, Afrika'ya daha fazla kaynak sağlanmasının daha adil olacağını vurgulayarak, "Kıta hızla büyüyor ve bu desteğe ihtiyacı var, sonuçta hepimiz Kovid-19 salgınının bize getirdiği ekonomik tahribatın altından kalkmalıyız. Bu destek olmaksızın Afrika sonsuza kadar geride kalacak." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un Sahraaltı Afrika ekonomilerine etkileri

Dünya Bankası verilerine göre, Sahraaltı Afrika bölgesinin toplam gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) 2020 yılında yüzde 2,4 küçülmüştü.

Bölgenin 2021 için yüzde 2,8'lik büyüme kaydetmesi öngörülüyor.

Bu büyüme oranının Asya'nın yüzde 7,7'lik ve Avrupa'nın yüzde 3,9'luk büyüme tahminine kıyasla düşük kalması dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Afrika'nın, salgının ekonomik etkilerinden kurtulmasının 400 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.