Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Filistin'de yaşananlar apartheid hatıralarımızı canlandırıyor" - Son Dakika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Filistin'de yaşananlar apartheid hatıralarımızı canlandırıyor"

17.05.2021 16:03
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa:

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinli sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek "Yaşadığı evlerden tahliye edilen erkek, kadın ve çocukların görüntüsü, Güney Afrikalıların çoğunluğu için zorla yerinden edilme ve arazinin...

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinli sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek "Yaşadığı evlerden tahliye edilen erkek, kadın ve çocukların görüntüsü, Güney Afrikalıların çoğunluğu için zorla yerinden edilme ve arazinin elinden alınma gibi acı verici kolektif ve kişisel hatıraları canlandırıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, resmi Twitter hesabından, İsrail'in saldırılarına ilişkin Güney Afrikalılara hitaben kaleme aldığı bir açıklamaya yer verdi.

Ramaphosa, "Özgürlük ve adalet aşıkları olarak, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme arayışında yanında olduğumuz gibi onların insan haklarından mahrum bırakılmalarına ve haysiyetlerinin inkarına karşı direnişlerinde de yanındayız." mesajını paylaştı.

İsrail'in Filistinli sivillere karşı sürdürdüğü şiddetin, Güney Afrika'da 1948-1994 yıllarında beyaz ırkçı apartheid rejiminin beyaz olmayan Güney Afrikalılara yaşattığı acıları hatırlattığını belirten Ramaphosa, şunları kaydetti:

"Aileleri nesillerdir yaşadığı evlerden tahliye edilen erkek, kadın ve çocukların görüntüsü, Güney Afrikalıların çoğunluğu için zorla yerinden edilmeleri ve topraklarının ellerinden alınmaları gibi acı verici kolektif ve kişisel hatıraları canlandırıyor. Kendi ailemin ve birçok Güney Afrikalı ailenin karşılaştığı şey acı ve aşağılanmaydı. Ailem iki kez zorla ülkenin farklı yerlerine taşınmak zorunda bırakıldı."

Ramaphosa, Filistinlilerin de maruz kaldığı apartheid tipi uygulamalarının kolayca unutulmayan ve nesiller boyu süren travmaya yol açtığını söyledi.

Eşitliğe, adalete ve insan haklarına inanan herkesin, Filistin halkının maruz kaldığı acı ve aşağılanma karşısında gerçekten kızgın olması ve harekete geçmesi gerektiğini belirten Ramaphosa, İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgaline son vermesi ve Filistin halkının haklarının geri teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Ramaphosa, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altı çizdi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aldırış dahi etmediği vurgulayan Ramaphosa, İsrail saldırılarının, içlerinde çocukların da bulunduğu düzinelerce insanın hayatına mal olduğunu söyledi.

Ramaphosa, İsrail güçlerinin geçen hafta bir dizi uluslararası medya kuruluşunun da bulunduğu binayı hedef aldığını hatırlattı.

Gazze halkının, 14 yıldır İsrail'in yasadışı ablukası altında acı çektiğini aktaran Ramaphosa, iki milyondan fazla insanın, bu yıkıcı saldırıların yükünü çektiğini söyledi.

Ramaphosa, "Irkçı nefrete ve kan dökülmesine sırtını dönmeyi başarmış, insan haklarını temel alan kapsayıcı bir demokrasi inşa etmiş bir ülkenin vatandaşları olarak, İsrail ve Filistin halklarının bir arada huzur içinde yaşayabilecekleri benzer bir yolu seçmeleri ortak umudumuzdur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: 'Filistin'de yaşananlar apartheid hatıralarımızı canlandırıyor' - Son Dakika


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