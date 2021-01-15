Güney Afrika Cumhuriyeti, 17 yıl aradan sonra Fas'a büyükelçi atadı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti, 2004 yılında Batı Sahra'da "Polisario Cumhuriyeti'ni" tanımasının ardından yaşanan diplomatik kriz sonrası Fas'a ilk kez büyükelçi atadı.

Fas Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın göreve yeni başlayan Ruanda ve İrlanda'nın Rabat büyükelçilerini kabul ettiği duyuruldu.

Paylaşımda 17 yıl aradan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Fas'a büyükelçi atadığı ve Bakan Burita'nın, Güney Afrika'nın yeni Rabat Büyükelçisi İbrahim İdrisi'yi kabul ettiği açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 15 Eylül 2004 tarihinde Batı Sahra'da "Polisario Cumhuriyeti'ni" tanıması iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuş ve iki ülke karşılıklı büyükelçilerini geri çekmişti.

2017 yılında Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde bir araya gelen Fas Kralı 6'ncı Muhammed ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi kararı almıştı.

Fas, Haziran 2019'da Yusuf el-İmrani'yi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yeni büyükelçisi olarak atadığını duyurmuştu.