Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika ülkelerine 2 milyon doz aşı bağışlayacak - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Afrika ülkelerine 2 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, Afrika ülkelerinde dağıtılmak üzere, Afrika Aşı Edinme Vakfına (AVAT) 2 milyon doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısı bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, üretimi Güney Afrika'daki tesislerde gerçekleştirilen bu aşıların, 2022 yılında Afrika ülkelerine sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Afrika Birliği Özel Temsilcisi Strive Masiyiwa, Güney Afrika halkından gelen bu "cömert" bağışın doğrudan en düşük gelirli Afrika ülkelerine mümkün olan en kısa sürede dağıtılacağını söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyada aşılama oranlarının en düşük olduğu Afrika kıtasına aşı tedariki konusunda uluslararası arenada yürüttüğü faaliyetlerle ön plana çıkıyor.

Güney Afrika ilaç firması Aspen'in tesislerinde, hali hazırda yıllık 300 milyon doz Johnson & Johnson aşılarının fason üretimi gerçekleştiriliyor.

Fason üretilen bu aşıları yakın gelecekte "Aspenovax" markasıyla Afrika piyasasına sürmek için Johnson & Johnson firmasıyla fikri mülkiyet çalışmaları yürüten firma, 2023'e kadar üretim kapasitesini 700 milyona yükseltmeyi hedefliyor.