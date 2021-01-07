Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan'dan 1 milyon doz aşı alacak - Son Dakika

Afrika'da en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan Serum Enstitüsünden 1 milyon doz aşı alacağını duyurdu.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ay içinde gelecek aşıların öncelikle sayıları 1 milyon 250 bini bulan kamu ve özel sektördeki sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirtildi.

Ocakta 1 milyon, şubatta ise 500 bin aşının ülkeye geleceği ifade edilen açıklamada, gerekli izinlerin alınarak aşının kullanımına hemen başlanacağı kaydedildi.

Hindistan, hafta sonu, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsünün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasaklamıştı.

Güney Afrika hükümeti mevcut kısıtlamanın kaldırılması için Hindistan hükümetiyle görüşüldüğünü açıklamıştı.

Hindistan Serum Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ülkelere verilmek üzere 1 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 149 bini geçerken, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bin 368'e yükseldi.