Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Zuma soruşturma komisyonuna ifade vermeyi reddetti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Zuma soruşturma komisyonuna ifade vermeyi reddetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "yolsuzluk" iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın, soruşturma komisyonunun huzuruna çıkmayacağı açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "yolsuzluk" iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın, soruşturma komisyonunun huzuruna çıkmayacağı açıklandı. Eski Devlet Başkanı'nın avukatları, soruşturma komisyonuna bir mektup göndererek, Zuma'nın 18-22 Ocak'ta toplanacak komisyonun huzuruna çıkmayacağını bildirdi. Soruşturma komisyonu, anayasanın Zuma'ya tanıdığı susma hakkından feragat ederek soruları yanıtlamasını talep etmiş, avukatları da Anayasa Mahkemesinin kararının beklenmesini istemişti. Avukatların mektubunda, Anayasa Mahkemesinin ilgili kararı belli oluncaya kadar Zuma'nın duruşmaya çıkmayacağını kaydederek, soruşturma komisyonunu eski Devlet Başkanı'na karşı önyargılı davranmakla suçladı. Zuma'nın yolsuzluk soruşturması Devlet başkanlığına 2009'da seçilen ve ülkeyi 9 yıl yönettikten sonra adı birçok yolsuzluk soruşturmasına karışan Zuma'nın devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü. Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu başkanlık görevinden 2018'de istifa etmişti. Eski Devlet Başkanı istifa etmeden kısa süre önce kurulan komisyon, Zuma'nın görev süresinde işlediği iddia edilen suçları araştırıyor.

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