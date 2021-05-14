Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinlilere yönelik "barbarca" saldırılarını şiddetle kınadı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinlilere yönelik "barbarca" saldırılarını şiddetle kınadı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Hükümetten yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra'da Filistinlilere karşı düzenlediği saldırılar şiddetle kınandı. Açıklamada, İsrailli yerleşimcilere yol açmak için Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden yasa dışı tahliye edilmesinden duyulan endişe ifade edildi. İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıların, uluslararası hukuku ihlal ettiği hatırlatılan açıklamada, "Hükümet olarak, İsrail'i 'barbarca' saldırılarına son vermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

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