Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 nedeniyle solunum cihazına ihtiyaç duyuyor - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 nedeniyle solunum cihazına ihtiyaç duyuyor

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde solunum cihazı ihtiyacı artıyor.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde solunum cihazı ihtiyacı artıyor.

Halk sağlığı uzmanı Lynne Wilkinson, Kovid-19'un en fazla görüldüğü Johannesburg şehrindekiler başta olmak üzere ülkedeki bazı hastanelerin dolduğunu ve daha fazla solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Wilkinson, "Taşınabilir ve düşük hacimli cihazları bulmak zor çünkü bunlar özel sektör ve bireyler tarafından evlerde tutuluyor. Hastanelerde de solunum cihazı ihtiyacı artıyor." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının arttığına dikkati çeken Wilkinson, "Güney Afrikalıları sürekli uyardığımız fırtına şimdi geliyor." uyarısı yaptı.

Sağlık çalışanlarında Kovid-19 vakası artıyor

Ülkedeki sağlık çalışanları arasında da her geçen gün Kovid-19 vakası artıyor.

Afrika genelinde yaklaşık 8 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalanırken bunların yarısı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize ise ülkesinde Kovid-19 vaka sayısının arttığını ve daha fazla solunum cihazının temini için çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan Mkhize, Johannesburg'da 800 yataklı yeni bir hastanenin inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Kıtada en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaklaşık 240 bin kişide virüs tespit edildi.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 nedeniyle solunum cihazına ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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