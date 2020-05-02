Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbirlerini gevşetti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti, 26 Mart'tan itibaren Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyguladığı yasakları beşinci seviyeden dördüncü seviyeye indirdi.

1 Mayıs'tan itibaren başlayan yeni süreçte, ülkede kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle insanların ihtiyacı olan giyecek ve ısıtıcı gibi ürünlerin temin edilebilmesi için bazı mağaza ve tamirhanelerin yeniden faaliyete geçmesine izin verildi.



Yeni süreçte şehirlerarası ulaşıma da geçici olarak izin verilirken taksiler de yeniden çalışmaya başladı.



Yeni dönemde insanlar evlerinden 5 kilometreden fazla uzaklaşmamak ve maske kullanmak şartıyla yürüyüş ve alışveriş yapabilecek.

Dördüncü seviyede cami ve kiliselerde ibadetler ile toplu etkinliklere izin verilmezken restoran ve kafeler 09.00-19.00 saatleri arasında evden siparişlerle faaliyet gösterecek. İçki ve sigara satışı yasağı ise devam edecek.

Ülkede beşinci seviyedeki sokağa çıkma yasağında sadece eczaneler, fırınlar, marketler ve benzin istasyonları faaliyet gösteriyordu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 5 bin 951 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti.