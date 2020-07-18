Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 13 bin 373 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 373 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 337 bin 594'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 373 bin 53 test yapıldı.

Son 24 saatte 135 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 804'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 178 bin 183'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.