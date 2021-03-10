Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya - Son Dakika

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 12 milyon kişinin "gıda" kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, kuraklık ve işsizliğin gıda sorununu körüklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülke nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan yaklaşık 12 milyon kişi, Eylül 2020'den beri gıda sorunuyla karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Durumun gittikçe kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada, 60 milyona yakın nüfusuyla ülke nüfusunun yüzde 20'sinin gıda sorunu yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, salgın sürecinde birçok kişinin işini kaybettiği ve gıda fiyatlarının da yüzde 30 oranında arttığına dikkat çekildi.

1,5 milyondan fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 50 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.