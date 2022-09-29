Güney Afrika'da beyaz ırkçı örgüt liderine müebbet hapis

Ulusal Savcılık Otoritesi (NPA) Sözcüsü Monica Nyuswa, Güney Afrika'nın tekrar beyazlar tarafından yönetilmesi için ilahi bir emir aldığını iddia eden 63 yaşındaki Knoesen'in aşırı ırkçı görüşlerini dini gerekçelere dayandırmaya çalıştığını söyledi.

Mpumalanga Yüksek Mahkemesi, devlet kurumlarına, güvenlik güçlerine ve siyahi Güney Afrikalılara yönelik terör saldırısı planladığı gerekçesiyle Knoesen'e iki müebbet ve 21 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: AA

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