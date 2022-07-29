Güney Afrika'da 8 kadına cinsel saldırı - Son Dakika
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Güney Afrika'da 8 kadına cinsel saldırı

29.07.2022 17:48
Güney Afrika'da 8 kadına cinsel saldırı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir grup silahlı saldırganın, Johannesburg kenti yakınlarında klip çekim setini basarak 8 kadına tecavüz ettiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir grup silahlı saldırganın, Johannesburg kenti yakınlarında klip çekim setini basarak 8 kadına tecavüz ettiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Tuğgeneral Brenda Muridili, yaptığı açıklamada, dün Krugersdorp bölgesinde kurulan sette klip çeken ekibe, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıda bulunulduğunu ifade etti.

8 kadının tecavüze uğradığını belirten Muridili, ekipten bazı kişilerin de değerli eşyalarının çalındığını kaydetti.

Faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 8 kadına cinsel saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da 8 kadına cinsel saldırı - Son Dakika
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