Güney Afrika'da 8 kadına cinsel saldırı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir grup silahlı saldırganın, Johannesburg kenti yakınlarında klip çekim setini basarak 8 kadına tecavüz ettiği bildirildi.
Polis Sözcüsü Tuğgeneral Brenda Muridili, yaptığı açıklamada, dün Krugersdorp bölgesinde kurulan sette klip çeken ekibe, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıda bulunulduğunu ifade etti.
8 kadının tecavüze uğradığını belirten Muridili, ekipten bazı kişilerin de değerli eşyalarının çalındığını kaydetti.
Faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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