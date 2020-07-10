Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 12 bin Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 12 bin Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 12 bin 349 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 12 bin 349 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 349 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 250 bin 687'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 57 bin 232 test yapıldı.

Son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 860'a yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 118 bin 323'ye iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 12 bin Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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