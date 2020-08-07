Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 540 bine yaklaştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 540 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 307 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 538 bin 184'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 307 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 538 bin 184'e yükseldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 9 bin 604'e çıktı. Kovid-19 vaka sayısı 538 bin 184'e yükseldi. Bugüne kadar 3 milyon 149 bin 807 test yapıldı, Kovid-19 vakalarından 387 bin 316'sı iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 12:47

Kaynak: AA

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