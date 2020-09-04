Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 633 bini aştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 633 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 420 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 633 bin 15'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 633 bini aştı, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 420 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 633 bin 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 14 bin 563'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 633 bin 15'e yükseldi. Bugüne kadar 3 milyon 747 bin 101 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 554 bin 887'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 01:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayısı 633 bini aştı - Son Dakika

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