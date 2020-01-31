Güney Afrika Cumhuriyeti'nde her 5 kişiden biri işsiz - Son Dakika

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip Güney Afrika Cumhuriyetinde her beş kişiden biri işsiz.

Güney Afrika Kalkınma ve Girişim Merkezi (CDE) tarafından yayınlanan "On Milyon ve Yükselen" başlıklı işsizlik raporuna göre, ülkedeki işsizlerin sayısı 2019 yılında 10,3 milyona yükseldi.

Raporda, "2008 yılında iş bulamayan ya da iş aramaktan vazgeçen kişi sayısı 6,5 milyon iken bu sayı 2019'da 10,3 milyona yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika'daki işsizlik krizinin, ülkede son 40 yılda ekonomik büyümede yaşanan yavaşlık ve kötü politikalar nedeniyle dünyanın en kalıcı krizlerden biri olduğu vurgulanan raporda, bugün ülkedeki iş gücünün yüzde 38,5'inin işsiz olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca çalışma yaşına giren kişi sayısının günde 1700 kişi artmasına rağmen bunların sadece 500'ünün iş bulabildiği ifade edildi.

Birçok insanın kırsal alanda yaşadığı ve bu insanların ekonomik kalkınmadan daha az etkilendiği aktarılırken kırsal alanlardaki işsizlik oranının kentsel alanlardan daha çok olduğu kaydedildi.