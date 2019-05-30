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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin yarısı kadınlardan oluştu

26 dakika önce

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabinede bakanlık sayısı 36'dan 28'e düşürülürken, bakanların yarısı kadınlardan oluştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin yarısı kadınlardan oluştu, System.String[]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabinede bakanlık sayısı 36'dan 28'e düşürülürken, bakanların yarısı kadınlardan oluştu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde devlet başkanı seçilen Cyril Ramaphosa, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, "Ülkemiz tarihinde ilk kez tüm bakanlarımızın yarısı kadınlardan oluşuyor." dedi.
Ramaphosa, kabinede önemli sayıda genç insana da yer verdiklerini belirterek, "Daha iyi koordinasyon ve verimlilik için bakanlık sayısını 36'dan 28'e düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 8 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde yüzde 58'le en yüksek oyu alan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Ramaphosa devlet başkanı olarak seçilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:29 Kaynak: AA
Güney Afrika, Afrika, Güncel
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