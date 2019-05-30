Son Dakika Haberleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin yarısı kadınlardan oluştu
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin yarısı kadınlardan oluştu

1 saat önce

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabinede bakanlık sayısı 36'dan 28'e düşürülürken, bakanların yarısı kadınlardan oluştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin yarısı kadınlardan oluştu, System.String[]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabinede bakanlık sayısı 36'dan 28'e düşürülürken, bakanların yarısı kadınlardan oluştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:38 
Güney Afrika, Ekonomi
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