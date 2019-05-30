Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin yarısı kadınlardan oluştu
1 saat önce
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabinede bakanlık sayısı 36'dan 28'e düşürülürken, bakanların yarısı kadınlardan oluştu.
Güney Afrika
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:38
Cumhuriyeti'nde yeni kabinede bakanlık sayısı 36'dan 28'e düşürülürken, bakanların yarısı kadınlardan oluştu.
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