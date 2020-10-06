Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı sayısı 16 bini aştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 926 artarak 682 bin 215'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 17'ye çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 280 bin 340 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 615 bin 684'ü ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.