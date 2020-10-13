Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı 17 bin 863'e ulaştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı 17 bin 863'e ulaştı

13.10.2020 01:03
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı 17 bin 863'e ulaştı, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 863'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 863'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 888 artarak 693 bin 359'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 83 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 863'e çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 418 bin 418 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 624 bin 659'u ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı 17 bin 863'e ulaştı - Son Dakika

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