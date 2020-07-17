Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle 1 günde 216 kişi öldü - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle 1 günde 216 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 172 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, 216 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 172 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, 216 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 324 bin 221'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 324 bin 923 test yapıldı.

Son 24 saatte 216 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 669'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 165 bin 591'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 00:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle 1 günde 216 kişi öldü - Son Dakika
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