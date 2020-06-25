Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 111 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 111 bin 796'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 bin 688 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 416 bin 894 test yapıldı.

Bu testlerden 111 bin 796'sı pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 56 bin 874'ü iyileşti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205 oldu.

En fazla vaka ve ölüm, Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.