Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 200 bine yaklaştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 200 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 773 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 773 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 773 artışla 196 bin 750'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 830 bin 161 test yapıldı.

Son 24 saatte 173 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8 bin 773'e yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 93 bin 315'i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Güney Afrika, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 02:09 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 200 bine yaklaştı - Son Dakika Dünya

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