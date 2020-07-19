Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 364 bini aştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 364 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 449 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 449 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 364 bin 328'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 471 bin 747 test yapıldı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişi öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 33'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 191 bin 59'u da iyileşti.

Dünyada Kovid-19 vakalarında 5'inci sıraya yerleşen Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da ilk sırada yer alıyor.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 364 bini aştı - Son Dakika
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22:44
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