Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 569 bine yaklaştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 810 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 568 bin 919'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 259 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 11 bin 10'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 568 bin 919'a ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 295 bin 434 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 432 bin 29'u ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.