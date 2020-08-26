Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 613 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 613 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1567 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 613 bin 17'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1567 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 613 bin 17'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 13 bin 308'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 613 bin 17'ye ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 578 bin 836 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 520 bin 381'i ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 02:43

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı

Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun

Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor

Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın

20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi

Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı

Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak