Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 622 bini aştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 622 bin 551'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 238 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 981'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 419 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 622 bin 551'e çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 652 bin 970 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 536 bin 694'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.