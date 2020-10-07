Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 683 bini aştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1027 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 683 bin 242'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 87 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 103 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1027 artışla 683 bin 242'ye ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 294 bin 931 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 616 bin 857'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.